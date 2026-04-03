رويال أنتويرب يستبعد جيرانو كيرك من التشكيلة على الفور

أفادت صحيفة «دي تيليغراف» أن نادي رويال أنتويرب قد استبعد جيرانو كيرك من التشكيلة على الفور. والسبب في ذلك هو جنسيته السورينامية.

وقد امتدت أزمة جوازات السفر الآن إلى بلجيكا. فقبل ثلاثة أسابيع، كشف بودكاست "De Derde Helft" فجأة أن الظهير الأيمن لفريق Go Ahead Eagles، دين جيمس، لم يكن مؤهلاً للعب في المباراة بين Go Ahead وNAC (6-0).

فالظهير الأيسر يحمل جواز سفر إندونيسي، لأنه يلعب أيضًا في المنتخب الوطني لتلك الدولة. وعندما حصل على تلك الجنسية، سقطت صلاحية جواز سفره الهولندي، مما جعله بحاجة إلى تصريح عمل للعب. وهو لم يكن يمتلكه.

وبذلك بدأت الأمور تتكشف. طلب الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB) من جميع الأندية الأسبوع الماضي ألا تشرك سوى اللاعبين الذين "يحق لهم اللعب بالتأكيد". ونتيجة لذلك، لن يشارك العديد من اللاعبين في مباريات نهاية هذا الأسبوع.

كما قرر نادي أنتويرب إبقاء كيرك على مقاعد البدلاء احتياطاً. "الوضع غير واضح ولا نريد المخاطرة حتى يتم توضيح كل شيء. نحن نبحث في الوضع المتعلق بجيرانو".

كيرك لاعب دولي في منتخب سورينام، وبالتالي ربما لم يعد يحمل جواز سفر هولنديًا، مما يعني أنه يحتاج إلى تصريح عمل للعب في بلجيكا.

وقد لعب المهاجم السابق لفريق أوتريخت 22 مباراة هذا الموسم مع فريق "ذا جريت أولد"، وسجل خلالها ستة أهداف وصنع خمسة أهداف.



