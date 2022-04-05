روني: يونايتد يجب أن يتخلى عن رونالدو وبوجبا لاعب آخر في فرنسا!

شكك واين روني، أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في فكرة استمرار البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي بول بوجبا في "أولد ترافورد".

روني طالب النادي بالتوجه للتعاقد مع لاعبين شباب جائعين، يمكنهم إخراج مانشستر يونايتد من المأزق الحالي.

مانشستر يونايتد سيكون عليه التعايش مع الموسم الخامس على التوالي بدون ألقاب بعد توديع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر، كما يواجه "الشياطين الحمر" معركة صعبة من أجل الوصول إلى النسخة المقبلة من دوري الأبطال، حيث يحتل الفريق المركز السابع حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ورغم أن رونالدو سجل 18 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم حتى الآن، لكن روني الذي لعب إلى جانب رونالدو خلال الفترة الأولى للنجم البرتغالي في "أولد ترافورد" يرى أنه لم ينجح مع الفريق.

ماذا قال روني؟

روني تحدث في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عن وضع رونالدو في مانشستر يونايتد، وما يجب أن يفعله النادي معه.

وقال: "عليك أن تقول لا في لحظة ما، لقد سجل الكثير من الأهداف في دوري أبطال أوروبا في وقت مبكر من الموسم، وسجل هاتريك ضد توتنهام".

وأضاف:" لكنني أعتقد أنه إذا كنت تتطلع إلى مستقبل النادي، عليك التوجه إلى لاعبين أصغر سنًا وجائعين لرفع مستوى مانشستر يونايتد خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة".

وتابع: "من الواضح أن كريستيانو يتقدم قليلًا في العمر، إنه بالتأكيد ليس اللاعب الذي كان في العشرينات من عمره وهذا يحدث، هذه هي كرة القدم، هو لا يزال تهديدًا لتسجيل الأهداف، ولكن بقية مراكز الملعب تحتاج إلى المزيد ويحتاجون إلى لاعبين شباب جائعين".

ماذا يجب أن يفعل يونايتد مع بوجبا؟

وتطرق روني في المقابلة إلى الحديث عن مستقبل الفرنسي بول بوجبا مع الفريق، مؤكدًا أن الرحيل سيكون أفضل للطرفين.

وقال روني: "وصل الأمر الآن إلى نقطة ربما يكون من الأفضل فيها المضي قدما، وأعتقد أنه إذا كان بول صريحًا مع نفسه، فربما لم يكن لديه التأثير الذي كان سيحبه منذ عودته إلى مانشستر يونايتد".

وأضاف: "أشاهده يلعب لمنتخب فرنسا وهو لاعب مختلف تمامًا".

واختتم روني: "لم ينجح الأمر تمامًا مع مانشستر يونايتد بالنسبة له وأعتقد أن هناك عددًا قليلاً من اللاعبين الذين يحتاجون إلى التخلي عنهم".

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