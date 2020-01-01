روني يكشف عن سر جديد في حياة كريستيانو رونالدو

رونالدو كان مدمناً للوجبات السريعة!!

قال واين روني قائد مانشستر يونايتد الأسبق، إن زميله سابقاً في الفريق كريستيانو رونالدو كان مدمناً لأكل الوجبات السريعة في بداية مشواره مع مانشستر يونايتد.

روني ورونالدو شكلا ثنائي هجومي أكثر من رائع في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة من 2003 إلى 2009 وقادوا الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2008.

وأضاف في حوار مع مجلة "تايمز": "عندما وصل إلى هنا كنت اصطحبه إلى التدريبات لقد كان نحيفاً للغاية، على عكس الآن".

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وأردف نجم ديربي كاونتي الإنجليزي: "في أحد ليالي المباريات طلب مني أن نتوقف أمام محل شهير للوجبات السريعة، لزيادة وزنه بسبب معاناته الشديدة مع النحافة".

روني اعترف بأنه لا يصدق بأن رونالدو لديه 4 أطفال وبهذه الحالة البدنية القوية في عمر 35 عاماً.

وعن الصفات التي يريد أن يأخذها من أشهر المدربين الذين عمل معهم عندما يصبح مدرباً أكد: "أريد أن أخذ تركيز وتحضير فان خال للمباريات، وإدارة فيرجسون وعناد مورينيو في حق فريقه ولاعبيه، ولكن أظن أنني سأجد طريق خاص بي لأكون مدرباً".

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روني تحدث بشكل منفصل عن مدربه في إيفرتون سام ألارديس قائلاً: "لقد كان مذهلاً كيف يثق في طاقمه الفني بإدارة جلسات التدريب وتركه للاعبين يلعبون بحرية".

يذكر أن روني عاد إلى إنجلترا في يناير الماضي عبر نادي ديربي كاونتي الذي يلعب في دوري التشامبيونشيب في منصب المدرب واللاعب.