روني يطالب بوجبا وراشفورد بالانتقال للدوري الأمريكي

واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق يؤكد أن بول بوجبا وماركوس راشفورد سينجحان في الدوري الأمريكي لو قررا الانضمام لأي فريقه فيه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد واين روني لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق أن الثنائي بول بوجبا وماركوس راشفورد لاعبا الشياطين الحمر الحاليان سينجاحان في الدوري الأمريكي لو قررا الانضمام له.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روني وأكد خلالها أن الدوري الأمريكي يمتلك امكانيات مذهلة سواء فنية أو بدنية وعلى مستوى البنية التحتية أيضًا.

لاماسيا والأهلي وأياكس - التشكيل التاريخي لأبرز الأكاديميات حول العالم

وقال روني: "هناك العديد من النجوم الذين إذا ما جاءوا للدوري الأمريكي سيحققون نجاحًا كبيرًا هنا في المستقبل الفريق وفور قدومهم".

وأضاف: "أنا أتحدث عن هؤلاء الذين لعبت معهم من قبل، مثل بول بوجبا وماركوس راشفورد، اللاعبون أمثالهم عظماء في كرة القدم"ز

ليفربول ومانشستر يونايتد وباريس - أين يذهب كوتينيو بعد عرضه للبيع؟

وأكمل: "أعلن أن بوجبا يحب فكرة القدوم للولايات المتحدة الأمريكية، فشقيقه هنا بالفعل، وبكل تأكيد سيكون صفقة رائعة لأي فريق في الدوري الأمريكي".

جدير بالذكر أن روني كان قد انضم للدوري الأمريكي في الموسم الماضي وحقق نجاحات كبيرة خلال عام واحد فقط وختمها مؤخرًا بأول هاتريك له مع افتتاح الموسم الجديد.