روني يحتفل بمباراته الـ 500 في الملاعب الإنجليزية على طريقته الخاصة

روني يواصل كتابة التاريخ في إنجلترا

احتفل واين روني لاعب ديربي كاونتي الإنجليزي، بمباراته رقم 500 في الملاعب الإنجليزية على طريقته الخاصة.

وشهدت مباراة ديربي وفولهام في الجولة الـ 34 من بطولة التشامبيونشيب، الظهور رقم 500 له في الملاعب الإنجليزية مع إيفرتون ومانشستر يونايتد والآن ديربي كاونتي.

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في الدقيقة 55 افتتح روني أهداف المباراة لفريقه من علامة الجزاء، نفذها بطريقة باننيكا ليضع الكرة في الشباك.

هدف روني اليوم كان الهدف رقم 211 له في الملاعب، ومنذ مشاركته الأولى في 2002 لم يسجل أهداف أكثر منه إلا بيلي شارب بواقع 229 هدفاً.

وقبل نهاية المباراة بـ 20 دقيقة، استطاع ميتروفيتش أن يخطف هدف التعادل للضيوف.

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وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ديربي إلى النقطة 45 في المركز الثاني عشر، وبفارق ثمان نقاط عن المركز السادس الذي يشارك في التصفيات المؤهلة للبريميرليج.

وعلى الجانب الآخر وصل ديربي للنقطة 57 في المركز الثالث من الترتيب وبفارق ست نقاط عن وست بروميتش المتصدر.