روني فرنانديز عن "هاتريك" الاتحاد: الأهم الثلاث نقاط

اللاعب التشيلي يتحدث عن تسجيله 3 أهداف في مرمى الاتحاد.

أكد التشيلي روني فرنانديز، مهاجم فريق الفيحاء، على أن الفوز على الاتحاد، أهم من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى العميد.

روني فرنانديز سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في مرمى الاتحاد، خلال المباراة التي جمعت بين فريقه الفيحاء أمام العميد بالدوري السعودي للمحترفين.

فرنانديز قال خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "الهدف كان الثلاث نقاط، وكنا متفقين على الفوز في جميع المباريات على ملعبنا، وحققنا بالفعل الثلاث نقاط".

اللاعب التشيلي تابع: "تركيزنا كان على تقارب الخطوط، واستغلال القوة الهجومية للتسجيل، وهذا ما حدث".

الفيحاء يفوز على الاتحاد ويلقي به في دوامة الهبوط بالدوري السعودي

روني اختتم تصريحاته قائلًا: "كل الفرق قوية، وكنا نلعب أمام فريق كبير يمتلك لاعبين رائعين، وأيضًا الفيحاء به لاعبين مميزين، وكان تركيزنا على تحقيق الثلاث نقاط".

الفيحاء حقق الفوز على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الفيحاء رفع رصيده للنقطة 16 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 12، في المركز الثالث عشر، ليدخل دوامة الهبوط.