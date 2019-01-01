روني: سولشار هو المرشح الوحيد لتدريب مانشستر يونايتد

الجولدن بوي يتمنى فوز مانشستر سيتي بالدوري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى واين روني قائد مانشستر يونايتد السابق اعتقاده بأن النرويجي أولي جونار سولشار المدرب المؤقت للفريق هو المرشح الوحيد لتولي الوظيفة في الموسم المقبل.

وقال روني لتوك سبورت:"لقد أتى بساطة ومنح الأمل مجداً للجماهير، لقد جعل المكان ممتعاً مرة أخرى خلال العمل كل يوم".

وأضاف:"الطاقم الفني يستمتع بعمله مجدداً، حين ترى الطاقم سعيداً حول اللاعبين، هذا يترك بيئة سعيدة لعمل الجميع".

وتابع:"‘إنه يقوم بعمل رائع وأنا واثق أنه المرشح الوحيد للاستمرار، سيكون عظيماً أن نراه يحصل على تلك الفرصة ويأتي باللاعبين الذين يريدهم".

وأخيراً عن سباق الفوز بالبريميرليج، تمنى روني فوز مانشستر سيتي رغم كونه غريم المدينة ليونايتد، ولكن على حساب ليفربول الغريم الأبدي.

يذكر أن روني نشأ في إيفرتون الذي انتقل إليه من يونايتد عام 2004، ما يترك له عداء أكبر تجاه ليفربول.