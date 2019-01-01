روني ردًا على اتهامه بخيانة زوجته: تشهير لبيع الصحف

الجولدن بوى يتكفل بحق الرد على مزاعم خيانته لزوجته

قلل قائد المنتخب الإنجليزي السابق واين روني، من مزاعم اتهامه بخيانة زوجته للمرة الثانية في غضون سنوات قليلة، واصفًا نشرته صحيفة "ذا صن" بالتشهير السيئ لاستخدام اسمه في بيع الصحف الورقية.

وكانت الصحيفة البريطانية قد نشرت تقريرًا الأسبوع الماضي، أشارت خلاله إلى أن هداف مانشستر يونايتد التاريخي، يبدو متورطًا في علاقة جنسية مع حسناء أمريكية، استنادًا لصورة التقطت له أثناء دخوله المصعد في فندق "فانكوفر" بصحبة ما وصفه التقرير "امرأة غامضة".

وذكرت الصحيفة، أن الصورة التقطت في تمام الساعة 5:30 صباحًا، بعدما قضى ليلة صاخبة مع زملائه في الفريق خارج الفندق، لكن صاحب الشأن أنكر بشدة هذا الاتهام.

وكتب عبر حسابه على تويتر اليوم الأربعاء "عرضت صحيفة الصن هذا الأسبوع قصة مثيرة على صفحتها الأولى تبدو وكأنني أخذت فتاة معي إلى الفندق، إنهم يعلمون أن هذا غير صحيح ولم أفعل ذلك، لكنهم يستخدمون اسمي واسم عائلي لبيع الأوراق".

وأوضح "لم يحدث شيء بيني وبين أي فتاة في تلك الليلة في فانكوفر، ولم أدخل المصعد بمفردي مع الفتاة المصورة في بهو الفندق، كل ما في الأمر كانت الفتاة التي ظهرت في الصورة مثل العديد ممن طلبوا ببراءة التوقيع والصور".

جابرييل خيسوس⭐️

جواو فيليكس💎

كيليان مبابي🦸‍♂️



⚡مواهب شابة قد تكون الأكثر حسمًا في دوري أبطال أوروبا هذا العام.👶🤩#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/WvxKzeSUx8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

وختم "القصة كلها مفبركة ضدي، ومثل هذه القصص مضرة لعائلتي ولست على استعداد لتحمل ذلك".