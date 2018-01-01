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الدوري الإنجليزي الممتاز

روني حاضرًا في أولى مباريات سولشاير في أولدترافورد

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Getty Images
روني يدعم مانشستر يونايتد في ثاني مباريات سولشاير

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

ظهر النجم الإنجليزي واين روني في مدرجات أولدترافورد للمرة الأولى منذ رحيله عن صفوف الشياطين الحمر، وذلك من أجل مؤازرة مانشستر يونايتد في مباراة هادرسفيلد ناون.

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ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره هادرسفيلد تاون على ملعبه أولد ترافورد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من جولات البوكسينج داي للدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر واين روني صورة له في المدرجات معلقًا "داخل الأولدترافورد" على جميع حساباته على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته الأولى على ملعبه أولد ترافورد تحت قيادة المدرب الجديد أولي جانر سولشاير، والذي تولى تدريب الشياطين الحمر منتصف الأسبوع الماضي.

 وفاز مانشستر يونايتد في مواجهته الأولى تحت قيادة سولشاير مطلع الأسبوع الحالي على فريق كارديف سيتي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.

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