روني حاضرًا في أولى مباريات سولشاير في أولدترافورد

روني يدعم مانشستر يونايتد في ثاني مباريات سولشاير

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

ظهر النجم الإنجليزي واين روني في مدرجات أولدترافورد للمرة الأولى منذ رحيله عن صفوف الشياطين الحمر، وذلك من أجل مؤازرة مانشستر يونايتد في مباراة هادرسفيلد ناون. اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره هادرسفيلد تاون على ملعبه أولد ترافورد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من جولات البوكسينج داي للدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر واين روني صورة له في المدرجات معلقًا "داخل الأولدترافورد" على جميع حساباته على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته الأولى على ملعبه أولد ترافورد تحت قيادة المدرب الجديد أولي جانر سولشاير، والذي تولى تدريب الشياطين الحمر منتصف الأسبوع الماضي.

وفاز مانشستر يونايتد في مواجهته الأولى تحت قيادة سولشاير مطلع الأسبوع الحالي على فريق كارديف سيتي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.