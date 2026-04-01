رونالد كومان لا يلين: «ما حدث مؤخراً في آيندهوفن، هذا أمر سخيف!»

يتحدث رونالد كومان في الحلقة الأولى من البودكاست «1 على 1 مع روب يانسن»، وهي سلسلة جديدة من بودكاست «KieftJansenEgmondGijp»، عن عمله كمدرب للمنتخب الهولندي.

يتحدث المدرب مع يانسن عن أمور منها إدارة أنواع اللاعبين، سواء داخل الملعب أو خارجه. "يجب أن تمنح الحرية للاعبين القادرين على تقديم شيء إضافي للفريق"، هذه إحدى قواعده الأساسية.

ومع ذلك، يؤكد كويمان أن هناك حدودًا لا ينبغي تجاوزها. ويستشهد بمثال إسماعيل سايباري، الذي كان بيتر بوس يشعر بإحباط شديد تجاهه الموسم الماضي.

كان صانع الألعاب المغربي يتأخر بانتظام، وكرر ذلك مرة أخرى قبل مباراة أرسنال في دوري أبطال أوروبا. كان بوس قد سئم الأمر تمامًا. "لقد تركته في الفندق. لقد تأخر للمرة الألف"، قال آنذاك.

"ليس للمرة الأولى، ولا للمرة الخامسة، بل للمرة الألف. وعندها يجب أن يتوقف الأمر." يرى كويمان أن هذا النوع من السلوك "سخيف". "ما حدث مؤخرًا في بي إس في، أن يتأخر اللاعبون عن اجتماع في يوم المباراة، هذا أمر سخيف. هذا أمر سيء للفريق إذا حدث."

"يجب التدخل في ذلك. هذا يزعزع استقرار المجموعة وما تريدون تحقيقه معًا. يجب أن تفعلوا كل شيء من أجل الفريق"، يرى المدرب الوطني، الذي يتحدث أيضًا مع وكيل اللاعبين يانسن عن كأس العالم القادمة وكيف يخطط كويمان لإدارة مجموعته المكونة من 26 لاعبًا.

"عندما تدخل في بطولة، تعلم أن 11 لاعباً سيشاركون في المباريات. في البداية، يقبل اللاعبون الآخرون دورهم، لكن بعد أسبوعين يدرك عدد منهم أنهم لن يشاركوا كبدلاء"، يقول المدرب الوطني. "عندها تمر المنتخب الوطني دائماً بلحظة صعبة في البطولة، لأنهم لا يزالون مضطرين للتكيف مع الفريق."

"هذا يعني أنه عليك الحفاظ على طاقة أو أجواء معينة داخل فريقك. وأنهم، على الرغم من خيبة أملهم، يتدربون جيدًا كل يوم، ويبذلون قصارى جهدهم، ويجعلون المهمة صعبة قدر الإمكان على الخصوم. هذا أمر صعب، لكن عليك أن تتعامل معه."