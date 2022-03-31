رونالدينيو: ميسي يحتاج الوقت ولا يحق لأحد التصفير على نيمار!

كشف أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو عن رأيه حول ما يحدث مع زميله السابق ليونيل ميسي في نادي باريس سان جيرمان.

وكان رونالدينيو هو أحد لاعبي الفريق الباريسي، قبل أن ينتقل إلى برشلونة بعدها ويصبح زميلًا لميسي.

وتحدث البرازيلي إلى "RMC" عما يحدث مع ميسي، كما ناقش أيضًا موقف مواطنه نيمار، ورأيه حول انتقال مبابي إلى ريال مدريد.

ماذا قال عن ميسي ونيمار؟

وقال عن اللاعب الأرجنتيني: "أولئك الذين مارسوا كرة القدم يعرفون كيف سيكون الحال عندما تغير النادي، لذلك هناك حاجة لمنح ميسي الوقت والأمور ستأتي بشكل طبيعي".

وواصل: "كل شيء يتغير، ومع التواصل إلى أسلوب اللعب، سيعود إلى القيام بأشياء رائعة مرة أخرى قريبًا".

ويعتقد رونالدينيو أنه يجب احترام نيمار أيضًا، وقد ناقش الطريقة التي تم بها إطلاق الصافرات على مواطنه البرازيلي مؤخرًا من قبل الجماهير.

وأوضح رونالدينيو عن نيمار: "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم ويفوز بشيء كل عام في باريس".

وتابع: "في البرازيل، هو نجمنا وقائدنا ويبدو أن الناس في بلاده أكثر سعادة معه من جماهير باريس سان جيرمان".

وأردف: "لا أستطيع أن أتحمل أنهم يطلقون عليه صيحات الاستهجان، الناس لديهم آراء مختلفة وطرق مختلفة في التفكير، لكنني لا أركز على ذلك".

ماذا قال رونالدينيو عن مبابي؟

قال رونالدينيو: "أنا أحبه، إنه رائع، هو لاعب تريد مشاهدته، فهو قوي وجيد في المراوغة والسرعة، إنه شاب ومتكامل".

وواصل: "يذكرني قليلًا بنيكولاس أنيلكا".

وسُئل أيضًا عن مستقبل مبابي، حيث من المتوقع أن ينضم المهاجم إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وعن ذلك أوضح البرازيلي: "هو الذي سيقرر أين يذهب، هذا أمر مؤكد، يمكنه البقاء، لكنه صاحب القرار".

واختتم: "أعلم أن لديه القدرة على التكيف في أي مكان. آمل أن يتخذ القرارات الصحيحة".

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