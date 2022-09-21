رونالدينيو: ميسي الأفضل في التاريخ؟ لا أظن ذلك

تصريحات صادمة من رونالدينيو حول أحقية ليونيل ميسي بلقب الأفضل في التاريخ.

يرى البرازيلي رونالدينيو أسطورة نادي برشلونة الإسباني أن زميله السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لا يستحق لقب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

ويُنظر إلى ميسي على أنه أفضل لاعب في التاريخ، لكن تنقسم الآراء حول أحقيته باللقب، مع دخول البرتغالي كريستيانو رونالدو في المنافسة.

ميسي، وخلال مسيرته المذهلة مع برشلونة والآن باريس سان جيرمان، تمكن من تحقيق 35 لقبًا متنوعًا.

وإلى جانب الجوائز الجماعية، فإن ميسي حصل على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات، في رقم قياسي، مما جعل المهاجم الأرجنتيني دائمًا في الصدارة أثناء النقاشات حول الأفضلية التاريخية.

وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن رونالدينيو لديه وجهة نظر مختلفة بشأن أحقية ميسي بلقب الأفضل في تاريخ كرة القدم.

رونالدينيو وفي تصريحات لشبكة "Eleven Sports" الإنجليزية، يرى بأن هذا الشرف يجب أن ينتمي إلى لاعبين آخرين، مثل مواطنه بيليه، والأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.

رونالدينيو أشار إلى أنه ليس متأكدًا مما إذا كان ميسي يمكنه الادعاء بالانفراد وحيدًا بلقب أفضل لاعب على مر العصور.