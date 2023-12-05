رونالدينيو عن مبابي: "يستطيع الحصول على الكرة الذهبية في أي نادٍ غير ريال مدريد!"

الشهادة من أسطورة كرة قدم لها طعم مختلف..

حينما تأتي الشهادة من أساطير كرة القدم يكون مقامها رفيعًا للغاية، وهذا ما يمكن الحديث عنه في حالة كيليان مبابي حين يشهد له أسطرة بحجم رونالدينيو.

النجم البرازيلي السابق تحدث في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية عن مسألة رحيل مبابي إلى ريال مدريد وما إذا كانت رغبته في حصد الكرة الذهبية دافعًا حقيقيًا وراء الأمر.

وأجاب رونالدينيو: "لاعب عظيم مثل مبابي يستطيع أن يفوز بالكرة الذهبية مع اي فريق!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "بصفتي محبًا لبي إس جي، أريد أن يفعل ذلك الأمر هنا في باريس سان جيرمان".. وكان رونالدينيو قد مثل الفريق الباريسي لعامين ونصف قبل أن ينضم إلى برشلونة في صيف 2003.

يذكر أن التقارير تربط بشكل مكثف في الوقت الراهن بين كيليان مبابي وريال مدريد، وتبدو مسألة الحصول على الكرة الذهبية في محور الحديث دائمًا حول هذا الأمر.