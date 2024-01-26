"رونالدينيو عازف الطبول كان قريبًا من إفساد ميسي!"

ما لا تعرفه عن علاقة النجمين...

تفاصيل هامة كشفها فيلم وثائقي أصدرته شبكة "بي بي سي" عن مسيرة بيب جوارديولا التدريبية بعنوان "بيب جوارديولا: مطاردة الكمال" اشتملت على العديد من محطات مسيرة المدرب الكتالوني.

بالتأكيد كان لبدايات المدرب الإسباني مساحة هائلة من الذكر، والحديث هنا أتى عن بدايات نجمه الأبرز ليونيل ميسي الذي يؤمن جوارديولا أنه نقل مسيرته إلى مسار آخر.

الوثائقي يكشف عن اتجاه آخر كاد يسلكه ميسي بسبب الأسطورة البرازيلي رونالدينيو، الذي كان "يحاول جذب ميسي إلى نمط حياته!".

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وقال أمين خزينة نادي برشلونة الأسبق تشافيير سالا إي مارتين، إن عملية اختيار المدرب الكتالوني بعد حقبة فرانك ريكارد، كان بها العديد من التحديات، أهمها علاقة رونالدينيو بميسي، الذي كان يستعد ليكون نجم الفريق الأول آنذاك".

وقال ضمن الوثائقي: "كان رونالدينيو يلعب على طبول البونجو حتى الثانية صباحًا كل ليلة، الكل بات يرى ذلك، ويصوره بالهواتف المحمولة، الكل كان يعلم أن لدينا مشكلة في انضباطه".

وأردف: "رونالدينيو كان يتقدم في السن، ويحتفل طوال الوقت، ويحاول أن يجذب ميسي إلى أسلوب حياته. كيف يمكنك إيقاف ذلك؟ حسنًا، نحن بحاجة إلى رقيب، نحتاج إلى مدرب أشبه بجنرال!".. في إشارة إلى أن جوزيه مورينيو كان الأبرز ترشيحًا لخلافة ريكارد، قبل أن يختار رئيس النادي جوان لابورتا بإيعاز من أسطورة البلوجرانا يوهان كرويف، أن يكون بيب جوارديولا مدرب الفريق الرديف خيار التدريب للفريق الأول.