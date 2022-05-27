رونالدينيو: صلاح يستحق الكرة الذهبية .. وميسي ليس الأفضل في باريس

النجم البرازيلي رونالدينيو يؤكد أن محمد صلاح يستحق الترشح للحصول على جائزة الكرة الذهبية، ويؤكد أن ليونيل ميسي ليس الأفضل في باريس سان جيرمان.

أكد النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو أن المصري محمد صلاح يستحق هو وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الترشح لجائزة أفضل لاعب في العالم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال أحد الأحداث الدعائية في باريس، وأكد خلالها أن ليونيل ليس الأفضل في سان جيرمان.

وقال رونالدينيو: "بنزيما كان مذهلًا هذا الموسم، وصلاح كان عظيمًا لعدة مواسم وكلاهما يعدان ضمن أفضل المهاجمين في العالم بالوقت الحالي".

وأضاف: "كلاهما يستحق الحصول على الكرة الذهبية، ويلعبان في أهم نهائي في العالم، وبكل تأكيد يستحقان الترشيحات".

ماذا قال رونالدينيو عن أفضل لاعب في باريس سان جيرمان؟

وأردف: "في الوقت الحالي وفي المستقبل يمكن لمبابي أن يدخل تاريخ باريس، ويستحق أن يحصل على الاحترام الذي يناله".

وأكمل: "اليوم هو أفضل لاعب في باريس سان جيرمان، ولو رحل سيحظى بالفرصة ليكون الأفضل في مكان آخر، هو الأفضل في فرنسا بالفعل".

ماذا قال رونالدينيو عن وضع ميسي في باريس؟

وتطرق للحديث عن ليونيل ميسي وقال: "لو كان صديقي سعيدًا هناك فأظن أنه قد اتخذ القرار الصحيح، كل ما في الأمر أنه في حاجة لفترة تأقلم".

وأنهى كلماته: "الجميع قالوا إنهم شعروا بالمفاجأة عندما رحلت عن برشلونة، وعندما رحل هو أيضًا، لكن في النهاية النادي يبقى، والتغيير في كرة القدم أمر طبيعي".

جدير بالذكر أن ميسي لم يتمكن إلا من تسجيل ستة أهداف خلال موسمه الأول في الدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان.