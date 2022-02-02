رونالدينيو “الملك” في برشلونة.. زميله يحكي محاباته على بقية لاعبي البرسا!

تلقى رونالدينيو خلال فترته ببرشلونة معاملة خاصة للغاية من قبل مدربه فرانك ريكارد، هكذا أكد مدرب رينجرز الحالي، ونجم البرسا السابق، جيوفاني فان برونكهورست.

ولعب فان برونكهورست في برشلونة لمدة أربعة أعوام كان رونالدينيو فيها هو بطل الشباك الأوحد، بالفترة الذهبية بين 2003 إلى 2007.

نجومية الدولي البرازيلي المفرطة فرضت حتى على مدرب صارم مثل فرانك ريكارد أن يعامل الجميع بطريقة، والنجم البرازيلي بطريقة أخرى.

فان برونكهورست في تصريحات صحفية قال في هذا الصدد "ريكارد كان سيدًا في الطريقة التي يدير ويتعامل بها مع اللاعبين".

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كما أضاف "لم يقم رونالدينيو بالكثير خلال الأسبوع، في التدريبات المسائية كان يأتي لنا بقميص كرة سلة ويمكنك رؤية الرمال على قدميه".

وواصل "في مرة عندما عدنا إلى غرفة خلع الملابس كان لا يزال رونالدينيو مستلقيًا على طاولة التدليك، وقال لي فرانك ريكارد اتركه".

هذه القصة كانت قبل مباراة ضد ريال مدريد شهدت تألق البرازيلي، ليقول بها ريكارد لفان برونكهورست "لن أعاملكم جميعًا بنفس الطريقة".

153 مباراة كانت محصلة حقبة الهولندي فان برونكهورست في برشلونة مع ريكارد، وأبرز ما حققه دوري أبطال أوروبا عام 2006.

بعد تجربته في برشلونة، انضم إلى فينورد حتى اعتزل عام 2010، وبعدها بدأ مسيرته التدريبية وصولًا لخلافته ستيفن جيرارد في رينجرز بالعام الماضي.