رونالدو يُغادر ملعب النور مصابًا!

اللاعب حاول العودة للملعب لكن لم يستطع

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

غادر كريستيانو رونالدو ملعب النور في لشبونة خلال مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد صربيا ضمن تصفيات يورو 2020.

وتعرض نجم يوفنتوس لإصابة عضلية عند الدقيقة 29 من المباراة، وبعد محاولات لعلاجه، طلب اللاعب الخروج ليُستبدل بزميله بيتزي.

وغادر صاحب الـ33 عامًا المباراة والنتيجة تُشير لتأخر فريقه بهدف دون رد أحرزه لصربيا دوشان تاديتش عد 7 دقائق فقط من انطلاق المباراة، وقد تمكن دانيلو بيريرا من إدراك التعادل للبرتغال بتسديدة قوية قبل نهاية الشوط الأول بـ4 دقائق.

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وأثارت إصابة رونالدو القلق في ناديه الإيطالي المقبل على مواعيد مهمة وصعبة خاصة مواجهة أياكس أمستردام في ربع نهائي دوري الأبطال.

وستُقام مباراة الذهاب في هولندا يوم 10 إبريل القادم فيما يتقابل الفريقين إيابًا في تورينو يوم الـ16 من نفس الشهر.