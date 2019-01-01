هل يغيب رونالدو عن مواجهة أياكس؟ طبيب "آس" يُجيب!

ضربة قوية ليوفنتوس في حال غياب اللاعب عن مباراة دوري الأبطال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يستطع كريستيانو رونالدو إكمال مباراة منتخب بلاده "البرتغال" ضد صربيا على ملعب النور في لشبونة ضمن تصفيات يورو 2020، إذ غادر الملعب مصابًا بعد نصف ساعة من اللعب.

وسقط اللاعب أرضًا نتيجة تعرضه لإصابة عضلية ثم غادر الملعب للعلاج وبعد لحظات أبدى رغبته بالمغادرة نهائيًا، وهو ما حدث بالفعل وشارك بيتزي نجم بنفيكا بدلًا منه.

ولم ينجح منتخب "برازيل أوروبا" بالخروج بأفضل من نقطة التعادل 1-1 مع ضيفه الصربي، ليفشل في الفوز بمباراتيه في التصفيات.

ولم تُعلن الجهات الرسمية بعد، سواء الاتحاد البرتغالي أو يوفنتوس أو اللاعب نفسه، تفاصيل الإصابة ومدة الغياب المتوقعة.

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إلا أن صحيفة آس الإسبانية أفادت أن محللها الطبي الخاص "د. جونزاليس" توقع غياب رونالدو عن مواجهة أياكس أمستردام في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

إذ قال "مما يبدو من طريقة إصابته أنه من الصعب عليه خوض ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال مع يوفنتوس".

يُذكر أن يوفنتوس سيلعب ضد أياكس أمستردام الذي أقصى ريال مدريد من دوري الأبطال يوم العاشر من إبريل القادم، فيما ستُقام مباراة الإياب لربع نهائي البطولة يوم الـ16 من نفس الشهر في تورينو.