سيميوني: استحقينا التعادل وساري يحتاج للمزيد من الوقت

تعادل ثمين لأتلتيكو في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يرى دييجو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد، أن فريقه استحق التعادل مع يوفنتوس، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو كان متأخراً بثنائية دون رد أحرزها خوان كوادرادو وبلايس ماتويدي، ليصبح في مأزق كبير على أرضه ووسط جماهيره.

ستيفان سافيتش أحرز هدف تقليص الفارق، قبل أن يقتنص هيكتور هيريرا التعادل برأسية في اللحظات الأخيرة.

سيميوني قال في تصريحات بعد المباراة:"كنا نفتقد لشيء ما في الشوط الأول، وهو ما استغله يوفنتوس بشكل واضح بعد الاستراحة".

وأضاف:"أعجبتني الطريقة التي عدنا ببها للمباراة وقاتلنا من أجل التعادل، حاولنا خلق العديد من الفرص، وكان يمكننا تسجيل المزيد من الأهداف بمحاولات خيمينيز وفيتولو وكوريا".

وتابع:"لا أنظر للنتيجة كأنها جيدة أو سيئة، لكن يوفنتوس يمتلك فريقاً قوياً بخبرة عالية تساعدهم في مثل هذه المواجهات".

واستكمل"الشيء الأهم هو تفادي الهزيمة والخروج بتعادل مستحق، لاكتساب الثقة التي ستدفعنا للأمام في مشوارنا بالبطولة".

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وأما عن رأيه في أداء يوفنتوس مع ساري:"سيحتاج لبعض الوقت من أجل تطبيق أسلوبه مثلما فعل مع باقي الفرق التي عمل بها".

يذكر أن الفوز جعل رصيد أتلتيكو ويوفنتوس يصل لنقطة وحيدة، في المركزين الثاني والثالث، بالمجموعة الرابعة التي يتصدرها لوكوموتيف موسكو بعد الفوز على بايرليفركوزن 2/1.