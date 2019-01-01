رونالدو يُنهي موسمه الأول مع يوفنتوس بأرقام للنسيان

رغم البداية الموفقة لكريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، والتي أسفرت في النهاية عن تتويجه بلقب الدوري الإيطالي ومن ثم أفضل لاعب في جنة كرة القدم، كأول لاعب في التاريخ ينال الجائزة في الدوريات الثلاثة الكبرى، إلا أنه ختم موسمه بإحصائيات تندرج تحت مسمى للنسيان.

واكتفى صاروخ ماديرا بتسجيل 21 هدفا من مشاركته في 31 مباراة في الدوري، كثاني أقل مواسمه تهديفا، بعد موسمه الأخير مع ناديه الأسبق مانشستر يونايتد، تحديدا موسم 2008-2009، الذي أنهاه بـ18 هدفا.

والأسوأ من ذلك، أنه للمرة الرابعة في مسيرته والأولى منذ موسم 2005-2006، لا ينهي الموسم ضمن الثلاثة الأوائل الهدافين، بعدما أنهى موسمه الأول في إيطاليا في المرتبة الرابعة في قائمة الهدافين.

وتصدر المخضرم فابيو كوالياريلا صدارة الهدافين برصيد 26 هدفا بقميص ناديه سامبدوريا، بفارق 3 أهداف عن أقرب مطارديه مهاجم أتلانتا دوفان زاباتا، وتبعهما البولندي كريستوف بيونتيك بأهدافه الـ22 التي سجلها مع جنوى وميلان، ثم الدون بـ21 هدفا، وهو ما لم يحدث معه منذ أن كان في بداياته مع الشياطين الحمر.

دانييلي يتلقى التحية من جماهيره للمرة الأخيرة 👏



( 🎥 : @OfficialASRoma)pic.twitter.com/VvYcPSfmGO — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

الجدير بالذكر أن رونالدو غاب عن اللقاء الختامي لموسم السيري آ، الذي خسره اليوفي خارج قواعده أمام سامبدوريا بهدفين دون رد مساء اليوم الأحد.