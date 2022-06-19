"رونالدو يمنع الشباب من اللمعان، ومانشستر يونايتد في حاجة إلى فيرجسون جديد"

تايسون فيوري الملاكم الشهير ينتقد مانشستر يونايتد ووجود كريستيانو رونالدو

انتقد الملاكم الشهير تايسون فيوري مشجع فريق مانشستر يونايتد سياسة النادي في تطوير نفسه في ظل وجود نجوم كبار بحجم كريستيانو رونالدو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس"، وأكد خلالها أن وجود رونالدو يمنع الشباب من التألق.

وقال تايسون: "أصبح من الجنون مشاهدة مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، لا أعرف لماذا لا يركضون خلف الكرة طوال الـ 90 دقيقة".

وأضاف: "الكثير من الأشخاص يلمون المدرب أو غيره، لكن في النهاية مشكلة الفريق أن به الكثير من النجوم، أفضل حل لمانشستر يونايتد هو التخلص منهم".

وأكمل: "هم في حاجة لشخص صارم مثل السير أليكس فيرجسون، الذي كان سيضع من لا ينفذ التعليمات على مقاعد البدلاء حتى يقرر العمل بشكل جاد".

وأردف: "وجود نجم مثل كريستيانو رونالدو يجعلهم يعتمدون عليه، لو لم يكن متواجدًا لكانوا قد أحرزوا الأهداف بنفسهم كما فعلوا في الموسم الذي سبق وصوله، لا أقول إن تأثيره سيئًا، لكن بعض الأحيان يكون من الصعب على الشباب الحصول على الفرصة للمعان في وجود لاعب عظيم مثله".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد بالكاد لحق بالمشاركة في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل بعد هدية برايتون الذي تغلب على وست هام وأنقذهم من دوري المؤتمر.