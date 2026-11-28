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كشف النجم البرازيلي رونالدو أخيرًا ملابسات رحيله المدوّي عن برشلونة إلى إنتر قبل نحو ثلاثة عقود. وأوضح المهاجم الأسطوري أن العرض المالي الضخم الذي قدّمه العملاق الإيطالي كان من المستحيل رفضه وهو في أوج عطائه.

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مكاسب مالية ضخمة وراء الرحيل عن كامب نو

في حديثه عبر بودكاست Stick to Football مع جاري نيفيل وجيمي كاراجر، تحدّث رونالدو بصراحة عن انتقاله إلى الدوري الإيطالي عام 1997. فبعد انضمامه إلى برشلونة قادمًا من بي إس في، قضى موسمًا وحيدًا غزيرًا تهديفيًا في إسبانيا، سجّل خلاله بانتظام في الدوري الإسباني وكأس الكؤوس الأوروبية.

ودفعت مستوياته إنتر إلى سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده ومضاعفة راتبه السنوي أربع مرات. ورغم تألقه في كتالونيا، كان العرض المالي للنادي الإيطالي حاسمًا.

رونالدو يشرح انتقاله إلى إنتر وإحباطه من الكرة الذهبية

وأوضح رونالدو أن الزيادة الكبيرة في راتبه جعلت قراره سهلًا، قائلًا: «اشتراني برشلونة مقابل 20 مليونًا، وحصلت على جزء جيد منها. هناك كنت أتقاضى مليونين سنويًا، وعرض عليّ إنتر ثمانية، فقررت الرحيل».

كما اعترف بأنه لا يزال يشعر بالإحباط لحلوله ثانيًا خلف المدافع ماتياس زامر في التصويت على الكرة الذهبية 1996، وقال: «خسرتها لصالح زامر، الذي كان مدافعًا. كنت غاضبًا لأنني لعبت بشكل رائع مع برشلونة وسجلت الكثير من الأهداف». وعوّض رونالدو ذلك في موسمه الأول في ميلانو بالفوز بالكرة الذهبية 1997، قبل أن يتوَّج بها مجددًا عام 2002 بعد فوزه بكأس العالم.

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ثم قارن «الظاهرة» بين الطابع البدني القاسي في عصره والحماية التي يحظى بها المهاجمون اليوم، قائلًا ضاحكًا: «مهاجمو اليوم يعيشون حياة أسهل مما عشناها. كنت أود أن أحظى بالحماية نفسها. لقد عانينا كثيرًا. كان جيلنا مليئًا بالقتلة، ولم يحمِنا أحد».

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حكم قاسٍ على آمال البرازيل في كأس العالم

وعلى الصعيد الدولي، قدّم رونالدو تقييمًا قاتمًا لمنتخب البرازيل، معترفًا بأن مشاهدة الغريم الأرجنتين وهو يُظهر الروح القتالية التي تفتقر إليها البرازيل أمر «مؤلم» لمواطنيه.

ويرى أن البرازيل فقدت الثقة التي كانت متجذرة في موهبتها الفطرية، مضيفًا: «أعتقد أننا نقلّد اللاعبين الأوروبيين. في السابق كانت هناك دائمًا ثقة عالية جدًا في بلدنا قائمة على موهبتنا فقط. لكن الأوروبيين اليوم أقوى وأسرع وأكثر تنظيمًا ويلعبون بشكل أفضل.

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«البرازيل ليست قوية بما يكفي للفوز بكأس العالم. لا نملك فريقًا قويًا، ولسنا متحدين».

البرازيل أمام مهمة شاقة لاستعادة مكانتها في كأس العالم

يؤكد تحذير رونالدو الصريح حجم المهمة التي تنتظر البرازيل قبل كأس العالم 2030. فبدلًا من الاعتماد على المهارة الفردية التي ميّزتها تاريخيًا، يتعيّن على المنتخب التغلب على افتقاره إلى القوة الجماعية والوحدة.

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وستكون إعادة بناء هذا التماسك واستعادة الهوية الكروية أمرًا حاسمًا إذا كانت البرازيل تأمل المنافسة على اللقب، لا سيما في ظل استمرار المنتخبات الأوروبية في وضع المعايير من حيث السرعة والقوة والتنظيم.