رونالدو يقاتل لتفادي الرقم القياسي السلبي الأطول في مسيرته!

يعاني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت الحالي من الغياب عن التهديف لأربعة لقاءات متتالية رفقة فريقه مانشستر يونايتد.

السلسلة هي واحدة من الأطول لرونالدو في مسيرته الكروية، حيث كانت آخر مرة سجل فيها النجم السابق لريال مدريد في مواجهة بيرنلي بنهاية العام الماضي.

ويأمل رونالدو أن يكسر النحس أمام بيرنلي نفسه الذي سجل فيهم آخر أهدافه، عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفًا عليهم يوم الثلاثاء في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

وكانت أطول فترات غياب رونالدو عن التسجيل تعود لـ 12 عامًا عندما كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد الإسباني، حيث لم يسجل في الجولة الأخيرة من موسمه الأول وأول ثلاث جولات من الموسم التالي بالإضافة لمباراة في الأبطال ضد أياكس.

وعند وضع المباريات الدولية في الحسبان، فقد كرر رونالدو الغياب عن التسجيل لخمسة لقاءات كان منه مباراتين مع البرتغال في كأس العالم، بالإضافة لثلاث مواجهات مع يوفنتوس.

وخاض كريستيانو 24 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ عودته، وسجل 14 هدفًا وصنع ثلاثة في كل البطولات.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد أهدر ركلة جزاء في مواجهة ميدلسبره يوم الجمعة، وهي المواجهة التي خسرها الشياطين الحمر بركلات الترجيح.