رونالدو يغدق قطر بالمديح بسبب كأس العالم

تجربة كأس العالم بقطر تسعد نجم البرتغال

عبر نجم البرتغال كريستيانو رونالدو عن سعادته بالتواجد في قطر لخوض تجربة كأس العالم مؤكدًا أن الأجواء ممتعة وكل شيء بالبطولة مميز حتى الآن .

رونالدو سجل هدفًا في كأس العالم ضد غانا ليصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يحرز في خمس نسخ متتالية بالمونديال.

وصرّح رونالدو لقنوات بي إن سبورتس:" كأس العالم بقطر تجربة رائعة، وكل شيء مثالي للجميع هنا".

وأردف:" سهولة التنقل بين الملاعب وبعضها أمر رائع، ويمكنك مشاهدة أكثر من مباراة باليوم الواحد، البعض كان يخشى حرارة الجو لكنه مناسب للجميع".

وأنهى رونالدو حديثه قائلًا:" الكل يشعر بالراحة بالتواجد هنا، والجميع سيرحل سعيدًا على عكس توقعات الكثير".

جدير بالذكر أنّ البرتغال تستعد لمواجهة سويسرا غدًا، الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس العالم.