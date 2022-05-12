كأس العالم
رونالدو يغدق قطر بالمديح بسبب كأس العالم
جول العربي
7:31 م غرينتش+2 5/12/2022
عبر نجم البرتغال كريستيانو رونالدو عن سعادته بالتواجد في قطر لخوض تجربة كأس العالم مؤكدًا أن الأجواء ممتعة وكل شيء بالبطولة مميز حتى الآن .
رونالدو سجل هدفًا في كأس العالم ضد غانا ليصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يحرز في خمس نسخ متتالية بالمونديال.
وصرّح رونالدو لقنوات بي إن سبورتس:" كأس العالم بقطر تجربة رائعة، وكل شيء مثالي للجميع هنا".
وأردف:" سهولة التنقل بين الملاعب وبعضها أمر رائع، ويمكنك مشاهدة أكثر من مباراة باليوم الواحد، البعض كان يخشى حرارة الجو لكنه مناسب للجميع".
وأنهى رونالدو حديثه قائلًا:" الكل يشعر بالراحة بالتواجد هنا، والجميع سيرحل سعيدًا على عكس توقعات الكثير".
جدير بالذكر أنّ البرتغال تستعد لمواجهة سويسرا غدًا، الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس العالم.