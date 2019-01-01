رونالدو يعود للتدريبات ويستعد لمواجهة سبال

بعد غيابه عن مواجهة بريشيا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تلقى يوفنتوس الإيطالي دفعة جيدة بعودة نجمه كريستيانو رونالدو إلى تدريبات الفريق، عقب غيابه عن المباراة الأخيرة للفريق.

وكان رونالدو -34 عاماً- قد تغيب عن مواجهة بريشيا، التي انتهت بفوز يوفي 2-1.

ورغم تأكيد المدرب ماوريتسيو ساري أن رونالدو ليس في مشكلة كبيرة، إلا أنه آثر عدم المخاطرة به ضد بريشيا، الذي شارك أمامه باولو ديبالا وجونزالو هيجوايين.

ومن المنتظر عودة صاروخ ماديرا إلى المنافسات الرسمية يوم السبت ضد سبال.

يذكر أن رونالدو قد اختير في تشكيل فيفا لأفضل لاعبي الموسم الماضي، فيما خسر جائزة الأفضل لصالح ليونيل ميسي نجم برشلونة.