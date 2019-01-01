رونالدو يعود إلى كامب نو كرئيس لبلد الوليد

الظاهرة يدخل المقصورة الرئاسية لملعب برشلونة للمرة الأولى..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

يعود الظاهرة البرازيلية رونالدو إلى ملعب كامب نو الليلة، ولكن للمرة الأولى في المقصورة الرئاسية كرئيس لنادي بلد الوليد على هامش لقاء الفريقين.

وبدأت المراسم بالفعل باجتماع الغداء بين رونالدو وجوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة في مطعم "بارسلونيتا".

وحضر الاجتماع من جانب برشلونة كل من جوردي كاردونير نائب الرئيس وأ,لريول توماس وجوسيب بونت وجوردي أرجيمي من المدراء.

وكان رونالدو قد زار ملعب كامب نو كلاعب لريال مدريد في مطلع الألفية، بينما قضى موسماً بالفعل كلاعب بقميص البلوجرانا في 1996-1997.

كان ذلك قبل رحيله لإنتر ميلان، ثم تكليله لمسيرته بالتتويج بلقب كأس العالم 2002 مع راقصي السامبا.