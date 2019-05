رونالدو يصل للرأسية رقم 100 بعد التسجيل في تورينو

واصل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحطيمه للأرقام القياسية في كل نادي يلعب له طوال مسيرته.

رونالدو نجح في تسجيل هدف التعادل ليوفنتوس، في المباراة التي جمعته أمام تورينو، بالجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

الهدف الذي أنقذ يوفي من الهزيمة في الديربي، وأخرجه متعادلاً 1/1، جاء من كرة رأسية في مشهد مكرر للنجم البرتغالي.

Cristiano Ronaldo scores the 100th headed goal of his career ✈️ pic.twitter.com/3cjzJxEaYI