رونالدو يصل للرأسية رقم 100 بعد التسجيل في تورينو

أنقذ يوفنتوس من الهزيمة في الديربي

واصل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحطيمه للأرقام القياسية في كل نادي يلعب له طوال مسيرته.

رونالدو نجح في تسجيل هدف التعادل ليوفنتوس، في المباراة التي جمعته أمام تورينو، بالجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

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الهدف الذي أنقذ يوفي من الهزيمة في الديربي، وأخرجه متعادلاً 1/1، جاء من كرة رأسية في مشهد مكرر للنجم البرتغالي.

Cristiano Ronaldo scores the 100th headed goal of his career ✈️ pic.twitter.com/3cjzJxEaYI — B/R Football (@brfootball) May 3, 2019

الرأسية تعتبر هي رقم 100 لرونالدو على مدار مشواره الكروي، سواء مع منتخب بلاده أو الأندية التي لعب لها سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

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ووصل رونالدو بهذا الهدف إلى الرقم 28 مع يوفنتوس في 41 مباراة لعبها بجميع البطولات هذا الموسم.

جدير بالذكر أن التعادل رفع رصيد يوفنتوس إلى 89 نقطة في المركز الأول بجدول الدوري الإيطالي، بفارق 19 نقطة عن نابولي الثاني، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.