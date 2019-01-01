رونالدو يستمر في كسر الأرقام القياسية وينفرد برقم تاريخي بالدوري الإيطالي

كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي ينفرد برقم خاص للغاية في تاريخ الدوري الإيطالي بعد هدفه في مباراة لاتسيو بالأمس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي هدفًا في لقاء البيانكونيري بالأمس أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي.

وتربع النجم البرتغالي على عرش رقمًا تاريخيًا في الدوري الإيطالي لم يسبقه له أي لاعب من قبل رغم عراقة البطولة الإيطالية.

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ووضع الهدف رونالدو في مكانة خاصة للغاية حيث أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي يسجل في ثماني مباريات متتالية على الاطلاق.

وكان هدف الأمس هو رقم 15 لرونالدو مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي منذ انضمامه في الصيف الماضي قادمًا من ريال مدريد ورقم 17 في كل المسابقات خلال 28 مباراة خاضها.

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وأصبح يوفنتوس بعد مباراة الأمس قد سجل هدفًا واحدًا على الأقل في أخر 29 مباراة لعبها في الدوري الإيطالي، كذلك نجح الفريق في الوصول للهدف رقم 54 في كل البطولات.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد حقق الفوز بالأمس بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب لاتسيو ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي.