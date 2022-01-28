رونالدو يستخدم برج خليفة في هدية ومفاجأة ضخمة لجورجينا !

يوم 27 يناير يتمتع بالكثير من الأهمية لعائلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأنه اليوم الذي ولدت فيه جورجينا رودريجيز صديقته.

أصبحت جورجينا تتمتع بأهمية بالغة في العالم منذ علاقتها برونالدو، وتستعد حاليًا لظهور العرض الأول لمسلسلها الوثائقي بعنوان "Soy Georgina"، والذي تروي فيه علاقتهما وتفاصيل حياتهما الشخصية.

ورغم حملها في توأم من رونالدو، إلا أن مهاجم مانشستر يونايتد استغل وقت الراحة الشتوية، واصطحب عائلته إلى دبي ليمنح هدية خاصة جدًا لجورجينا، وكان برج خليفة هو البطل.

ماذا فعل رونالدو؟

صاحب الـ36 سنة قرر استغلال واجهة برج خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم، لبث إعلان من الفيلم الوثائقي الخاص بصديقته برسالة قال فيها "مبروك جورجينا".

ونشر رونالدو مقطع فيديو لهذا الحدث على حسابه بموقع "إنستجرام" وهو المنشور الذي شاهده بالفعل أكثر من 7.6 مليون شخص.

وبعد الإعلان المذهل على برج خليفة، اصطحبها رونالدو في رحلة على الشاطىء، وذهب مع عائلته إلى طاولة كبيرة بها وردة وصور مختلفة وبالونات والكثير من الأطعمة.

كيف ردت جورجينا على هدية رونالدو؟

ولم تتردد صديقة رونالدو في مشاركة المفاجأة التي نظمها لها نجم مانشستر يونايتد، حيث ردت بمنشور لها على حسابها بموقع "إنستجرام".

وقالت جورجينا:"هكذا ينتهي هذا اليوم المثير، لا أستطيع وصف شعوري بأي كلمات، شكرًا لك، شكرًا لك يا كريستيانو".

وتابعت:"أنت تجعلني سعيدة كل يوم، وشكرًا لدبي على معاملتنا بشكل جيد، دائمًا نشعر وكأننا في بيتنا هنا، وأشكر كل من عمل على جعل هذا اليوم مميزًا للغاية".

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