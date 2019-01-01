رونالدو يرحب بجوارديولا في يوفنتوس

هل ينجح يوفي بإقناع بيب بالرحيل عن مانشستر سيتي؟

يرحب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، بقدوم الإسباني بيب جوارديولا لتدريب فريقه بداية من الموسم القادم.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل المدرب ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفي، بعد الخروج أمام أياكس بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

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يوفنتوس يستعد لحسم موقف أليجري بعد نهاية الموسم الحالي، وسط احتمالات متزايدة برحيله، رغم حسمه للقب الدوري الإيطالي هذا الأسبوع.

موقع "Il Giornale" الإيطالي أكد رغبة يوفنتوس في التعاقد مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

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وأوضحت أن رونالدو يتحمس كثيراً للعمل معه للمرة الأولى، حيث سبق وأن لعب ضده عندما كان لاعباً لريال مدريد أثناء تدريب بيب لبرشلونة.

وعلى الجانب الآخر لا تبدو فرصة رحيل جوارديولا عن سيتي قوية، بعد اقتراب الفريق من حسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد منافسة شرسة على ليفربول.

ومع ذلك يتمسك يوفنتوس بالأمل حتى اللحظات الأخيرة، طمحاً في تشبع الإسباني من الألقاب المحلية مع سيتي، وإغرائه بتجربة جديدة في إيطاليا.