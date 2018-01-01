رونالدو يدخل تاريخ يوفنتوس بالهدف رقم 5000

البرتغالي يكتب التاريخ مع يوفنتوس

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم ليوفنتوس في ديربي تورينو، أمام غريمه التقليدي تورينو في قمة الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي.

وحصل الكرواتي ماريو ماندجوكيتش على ركلة جزاء دونها البرتغالي، ليقود فريقه للتقدم بهدف في الدقيقة 70.

وأصبح هدف البرتغالي البالغ 33 عامًا، صاحب الهدف رقم 5000 في تاريخ يوفنتوس بمسابقة الدوري الإيطالي.

5000 - Cristiano Ronaldo has scored Juventus’ 5000th Serie A goal, the bianconeri are the first team to reach this milestone. Check ✅.#TorinoJuve pic.twitter.com/ZyzMFQVZTw — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 15, 2018

واعتلى رونالدو صدارة ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفًا في المسابقة بالتساوي مع البولندي كريتشوف بوينتيك، مهاجم جنوى.

ويتواجد رونالدو في قائمة ضمت كلاً من كارلو بارولا صاحب الهدف رقم 1000، ثم جياني روسي عام 1962 صاحب الرقم 2000، وفي 1984 سجل ماسيمو بارايتشي الهدف رقم 3000.

وعزز ماركو دي فايو عام 2003 أرقام السيدة العجوز بالهدف رقم 4000، وأخيرا البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان المدير الفني ماسيمليانو أليجري قد أكد أمس، انه بصدد إراحة البرتغالي في أحد المباريات المقبلة قبل نهاية مباريات الدور الأول.