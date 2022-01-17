رونالدو يحصد جائزة خاصة من "ذا بيست": أسجل للترفيه عن نفسي!

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الأسبق ومانشستر يونايتد الحالي على جائزة خاصة للغاية من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الجائزة تم تقديمها ضمن حفل جوائز "ذا بيست" السنوي الذي يقام لتقديم أفضل اللاعبين والمدربين في العالم خلال عام ميلادي.

وحصد رونالدو تلك الجائزة بسبب تصدره لقائمة هدافي المنتخبات حول العالم بعدما كسر رقم الإيراني علي دائي.

رونالدو أكد في تصريحات صحفية خلال الحفل أن رغبته هي الاستمرار في الملاعب لما بعد عمر الـ 40.

وقال رونالدو: "طالما لدي الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية سأستمر في الملاعب، دائمًا ما يسألوني متى سأعتزل".

وأضاف: "لدي الشغف والحب لتسجيل الأهداف، أفعل ذلك للترفيه عن نفسي أحيانًا، لقد مارست كرة القدم منذ السادسة، حتى في التدريبات أحب التسجيل".

جدير بالذكر أن رونالدو كان ضمن قلة من النجوم الذين حضروا للحفل بأنفسهم عقب أن كان قد خرج من القائمة النهائية للمرشحين لجائزة اللاعب الأفضل.







