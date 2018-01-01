رونالدو يحسم ديربي تورينو لصالح يوفنتوس

يوفنتوس يفوز بهدف مقابل لا شيء على تورينو بفضل رونالدو

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على مضيفه تورينو بهدفٍ مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها الملعب الأوليمبي بتورينو في إطار الأسبوع السادس عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

اضطر الفريقان للانتظار للشوط الثاني حتى أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70، وذلك بعد التدخل العنيف من حارس تورينو تشازو على المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش.

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بعدها بدقائق حرم حكم المباراة البيانكونيري من إضافة الهدف الثاني، وذلك بعد أن ألغى هدف ماندجوكيتش بداعي التسلل.

بهذه النتيجة رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة بفارق إحدى عشرة نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي.

بينما تجمد رصيد تورينو عند اثنتين وعشرين نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري.

أما على مستوى سباق الهدافين، فنجح رونالدو في مزاحمة لاعب جنوى كريستوف بياتيك على صدارة الهدافين برصيد أحد عشر هدفًا لكل منهما.