"رونالدو يجب أن يرحل عن يونايتد.. وميسي لم يكن ليتصرف مثله!"

أسطورة يونايتد ينتقد تصرفات رونالدو

انتقد أسطورة مانشستر يونايتد بول إينس، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأصر على أنه "يجب أن يرحل" في فترة سوق الانتقالات الحالية.

وكان صاروخ ماديرا يحاول الخروج من أولد ترافورد، لكن لا يوجد أندية أوروبية كبيرة مهتمة بالحصول على خدمات النجم الأسطوري.

فيما أثارت تصرفات رونالدو الأخيرة الكثير من الجدل، الأمر الذي جعل نجم يونايتد السابق يعترض على وجوده من الأساس ويقارن ما يفعله بليونيل ميسي.

ماذا قال أسطورة يونايتد؟

قال بول لـ "BoyleSports Premier League": رونالدو يجب أن يغادر مانشستر، إذا كان في غرفة ملابس يونايتد عندما كنت ألعب مع أمثال روي كين وستيف بروس، فلن نتحمله ولم يكن ليخرج بأي شيء".

وواصل: "كان ترك رونالدو خارج التشكيلة الأساسية ضد ليفربول أمرًا مهمًا للغاية، لأنه يُظهر للناس أنه يمكن أن تكون هناك حياة بدون رونالدو".

وتابع: "لقد كان مصدر إلهاء للجميع في مانشستر يونايتد. لن ترى ليونيل ميسي يتصرف بالطريقة التي يفعلها في بعض الأحيان".

هل يرحل رونالدو عن الفريق؟

طلب رونالدو مغادرة ملعب أولد ترافورد في بداية الصيف وحتى الآن يحاول البرتغالي الخروج إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

لكن رحيل الدون سيكون صعبًا للغاية، حيث استبعدت العديد من الفرق ضم النجم البرتغالي إما لأسباب فنية أو لحجم راتبه الضخم، لكن نافذة سوق الانتقالات لم تغلق بعد، وخروج رونالدو في آخر الساعات يظل ممكنًا.