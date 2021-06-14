رونالدو يثير الجدل حول مستقبله في يوفنتوس، ويطالب بعودة كاملة للجماهير

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس يتحدث عن طموحه في يورو 2020 وعودة الجماهير ومستقبله مع يوفنتوس.

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أمله في تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 التي تقام هذه الأيام.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب البرتغالي قبل مواجهته ضد المجر في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة، وتطرق للحديث عن مستقبله في يوفنتوس وتأثير فيروس كورونا على البطولة وعودة الجماهير للمدرجات.

ما الذي قاله رونالدو عن مستقبله في يوفنتوس؟

وقال رونالدو: "مستقبلي في يوفنتوس أو في مكان آخر؟ لقد لعبت لأقصى عدد من السنوات في أعلى المستويات، وهذا لن يؤثر علي في البطولة الأوروبية".

وأضاف: "الآن أنا عمري 36 عامًا وما سيحدث في مستقبلي سيكون هو الأفضل سواء بالبقاء أو الرحيل عن يوفنتوس، أريد أن أركز على كأس الأمم".

ما الذي قاله رونالدو عن مركزه مع البرتغال؟

وأردف: "أنا ارتاح في اللعب بالهجوم، سواء في قلب الهجوم أو في أي مكان يساعد الفريق على الفوز".

وأكمل عن رقمه القياسي: "كوني أول من يلعب خمس بطولات لا يهمني كثيرًا، الأهم هو الفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي".

ما الذي قاله رونالدو عن تأثير فيروس كورونا وعودة الجماهير؟

صرح رونالدو: "الفيروس لم يكن مؤثرًا بشكل واضح على التحضير للبطولة، لو ركزنا عليه سنفقد تركيزنا عن الأهداف الأساسية".

وأكمل: "لا نتحدث عن كورونا في المعسكر، لقد تعبنا من ذلك الحديث، الجميع يشعر بالتعب من هذا، علينا التركيز على الملعب فقط".

وأنهى كلماته: "عودة الجماهير مثالية لنا، أتمنى أن يكون كل ملعب على آخره، لكن لسوء الحظ الأمر ليس في أيدينا".

جدير بالذكر أن البرتغال تخوض البطولة في نفس المجموعة التي تضم أيضًا فرنسا بطل العالم في 2018 وألمانيا بطل العالم في 2014.

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