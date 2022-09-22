رونالدو يتعرض لموقف محرج أثناء حفل توزيع جوائز الاتحاد البرتغالي

تعرض كريستيانو رونالدو لموقف محرج للغاية خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد البرتغالي لكرة القدم والسبب أسطورة كرة الصالات ريكاردينيو.

تعرض كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لموقف محرج للغاية خلال حفل توزيع جوائز أقامه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم. ويأتي الموقف قبل أن يؤكد رونالدو أنه لن يعتزل دوليًا بعد كأس العالم 2022، ويريد مواصلة مشواره مع منتخب البرتغال والمنافسة في بطولة "يورو 2024". وقال رونالدو: "أتمنى أن أتواجد في الفريق لسنوات قليلة قادمة، أشعر أنني متحمس وطموحي مرتفع، أنا في فريق مع لاعبين شباب، وأريد أن أتواجد في كأس العالم وفي بطولة أوروبا أيضًا". ماذا حدث؟

تم تسليط الكاميرات على رونالدو خلال الحفل أثناء حديث ريكاردينيو أسطورة كرة الصالات البرتغالية، والذي كان يتحدث عن ضرورة تنحي اللاعبين الأكبر سنًا للسماح بتطور النجوم الصغار.

وقال ريكاردينيو: "لقد اعتزلت من المنتخب حتى يتمكن الجيل الأصغر م تولي المسؤولية، واليوم أنا متأكد من أنه كان القرار الصحيح".

رونالدو كان ينظر بتركيز ممزوج ببعض الامتعاض أثناء تسليط الكاميرا عليه، ويبدو أنه لا يوافق ريكاردينيو على حديثه.

ما هو القادم لرونالدو مع منتخب البرتغال؟

يستعد رونالدو مع منتخب البرتغال لخوض مباراتين في غاية القوة في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وستكون البداية بمواجهة التشيك على أرضها، ثم يستضيف منتخب البرتغال نظيره الإسباني في مباراة مرتقبة.

ويحتاج منتخب البرتغال إلى الفوز في المباراتين من أجل التأهل إلى المرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية.

وبعد ذلك، سيكون على رونالدو التحضير بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعداد لكأس العالم 2022، الذي ينطلق في نوفمبر المقبل.

ويخوض منتخب البرتغال منافسات مونديال قطر ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم إلى جانبه منتخبات غانا، وأوروجواي، وكوريا الجنوبية.