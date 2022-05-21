رونالدو يتحكم في وجبات مانشستر يونايتد؟ .. ماتا يسخر ويؤكد: الجدل سيصاحبه دائمًا

سخر النجم الإسباني خوان ماتا من الأخبار التي تم تداولها حول تحكم كريستيانو رونالدو في النظام الغذائي الخاص بنجوم مانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" وأكد خلالها أن الجدل المصاحب لرونالدو طبيعي للغاية لمكانته في كرة القدم.

وقال ماتا: "كان هناك بعض المزاح بين الطاولات في التجمعات، لكن لا شيء من ذلك وصل لمرحلة الجدية".

وأضاف: "رونالدو يهتم لصحته وطاقته كثيرًا حتى في الإجازات، ذلك منطقي للغاية ليس فقط من أجل كرة القدم، لكن ليعيش حياة أفضل".

وأردف عن الجدل الدائر حول تأثيره على طريقة لعب يونايتد: "ذلك يعود إلى هويته كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم، سيتحدث عنه الجميع سواء كان جيدًا أم لا".

وأنهى كلماته: "لقد كانت تجربة رائعة أن أتعرف عليه بشكل أفضل، وأن أتدرب معه وأرى كيف يفهم كرة القدم، لقد تحدثنا معًا كثيرًا حول تلك الرياضة".

جدير بالذكر أن رونالدو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.