رونالدو يتحدى الجماهير ورئيس النادي وينتظر عرض أتلتيكو مدريد

رونالدو يتحدى جماهير الأتلتي ورئيس النادي للانضمام إلى الفريق

كشفت تقارير صحفية عن انتظار الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لمغادرة اللاعب أنطوان جريزمان لصفوف فريق أتلتيكو مدريد لأجل الانضمام للنادي الإسباني.

وكان الدون قد حضر يوم الثلاثاء الماضي في مركز التدريبات "كارينجتون" رفقة وكيله جورج مينديش، للتفاوض مع المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد والسير أليكس فيرجسون حول استمراره في النادي أو الرحيل.

وبعد فشل تلك الجلسة، استقر صاروخ ماديرا على المغادرة، وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" فإن رونالدو ينتظر ما سيحدث في سوق انتقالات أتلتيكو مدريد لكي ينتقل لصفوفهم.

ماذا عن قصة انتقاله لأتلتيكو مدريد؟

أوضح التقرير أن رونالدو لا يهتم بالبيان الذي أصدره جماهير أتلتيكو مدريد، أو بمشاعرهم الغاضبة نحوه، وأن كل ما يفكر فيه هو القفز من سفينة الشياطين الحمر نحو العاصمة الإسبانية.

كما أنه لا يهتم أيضًا بتصريحات رئيس النادي، إنريكي سيريزو، والتي أكد فيها على أنه "يكاد يكون من المستحيل أن يأتي كريستيانو إلى أتلتيكو مدريد".

حيث أشار التقرير إلى أن رونالدو يفترض أنه في هذا الوقت عليه انتظار سوق أتلتيكو لإجراء العمليات اللازمة لإفساح المجال له.

حيث يحاول النادي الإسباني التخلص من ألفارو موراتا وأنطوان جريزمان في هذا السوق، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحل أزمة راتب الدون الكبير.

وألمح التقرير أن رونالدو "على استعداد لبذل كل ما في وسعه للعب مع أتلتيكو" في الموسم المقبل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا التي حرم منها مع مانشستر يونايتد.

وكانت صحيفة "دايلي ميل" قد أشارت صباح اليوم إلى أن رونالدو قد طلب من إدارة الشياطين الحمر فسخ تعاقده والمغادرة بالمجان.

ماذا عن الوقت الحالي؟

يواصل رونالدو العمل بطريقة احترافية مع مانشستر يونايتد، حيث خضع الدون إلى الفحوصات الطبية، قبل أن يتدرب يوم الأربعاء مع الفريق.

ثم جلس البرتغالي ليشاهد زملائه في مباراة ودية خلف أبواب مغلقة ضد فريق ريكسهام.

ومن الوارد أن يتغيب رونالدو عن مواجهة أتلتيكو مدريد يوم السبت في أوسلو، ومباراة رايو فاييكانو يوم الأحد في "أولد ترافورد"، لأنه لم يتدرب بالشكل الكافي مع الفريق.