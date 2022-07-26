رونالدو ووكيله في يونايتد .. واجتماع يحسم مستقبله بحضور فيرجسون!

رونالدو لم يشارك مع مانشستر يونايتد حتى الآن في فترة التحضير للموسم الجديد، وسط تقارير غير رغبته في الرحيل.

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسط تساؤلات مستمرة حول المدة التي سيقضيها في "أولد ترافورد"، وما إذا كان يمكن أن يرحل عن النادي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

رونالدو غاب عن رحلة مانشستر يونايتد التحضيرية للموسم الجديد في آسيا وأستراليا، حيث منحه النادي الإذن بمد فترة إجازته بسبب مشاكل عائلية.

واستمرت التخمينات في الظهور حول غياب رونالدو عن مانشستر يونايتد، وعما إذا كان سيرحل عن النادي للمرة الثانية، حيث يتوق الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات للمنافسة في دوري أبطال أوروبا خلال منافسات موسم 2022-23.

هل يبقى رونالدو في مانشستر يونايتد؟

من المقرر أن يجري رونالدو محادثات مع مانشستر يونايتد بخصوص مستقبله بعد عودته إلى ملعب تدريبات النادي يوم الثلاثاء.

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسط تساؤلات مستمرة حول المدة التي سيقضيها في "أولد ترافورد"، وما إذا كان يمكن أن يرحل عن النادي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

رونالدو غاب عن رحلة مانشستر يونايتد التحضيرية للموسم الجديد في آسيا وأستراليا، حيث منحه النادي الإذن بمد فترة إجازته بسبب مشاكل عائلية.

واستمرت التخمينات في الظهور حول غياب رونالدو عن مانشستر يونايتد، وعما إذا كان سيرحل عن النادي للمرة الثانية، حيث يتوق الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات للمنافسة في دوري أبطال أوروبا خلال منافسات موسم 2022-23.

رونالدو وصل إلى كارينجتون مع وكيله جورج مينديش، حيث من المقرر إجراء مناقشات بشأن مستقبل البرتغالي، وتوضيح وجهة نظر النادي له.

ويبدو أن السير أليكس فيرجسون، المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، والذي جلب رونالدو إلى "أولد ترافورد" لأول مرة في 2003، سيشارك في تلك الاجتماعات، بعد وصوله إلى مركز تدريب "الشياطين الحمر" في نفس الوقت الذي وصل فيه رونالدو.

عاد رونالدو، الذي وقع على عقد لمدة عامين عند عودته إلى مانشستر يونايتد في 2021، إلى إنجلترا يوم الإثنين، بعد أن أبلغ النادي سابقًا برغبته في الرحيل إذا ما وصله عرض مناسب.

هل يقرر مانشستر يونايتد بيع رونالدو؟

مانشستر يونايتد أوضح منذ اللحظة الأولى لقضية رونالدو أنه ليس لديه أي نية لرحيل "صاروخ ماديرا" عن الفريق، خاصة مع تسجيله 24 هدفًا في كافة المسابقات خلال الموسم الماضي.

Cristiano Ronaldo is putting in that work 💪



📸 @Cristiano pic.twitter.com/NrANKvrNeN — GOAL (@goal) July 14, 2022

المدرب الهولندي إريك تين هاج قال عن الشائعات التي تدور حول رونالدو: ""أنا على دراية جيدة ، ولديه أيضًا خيار لعام آخر".

وأضاف: "نعم (يمكنه البقاء بعد هذا الموسم)، لكن لأكون صادقًا، لقد وقعت هنا لمدة ثلاث سنوات، لكن في كرة القدم هذا قصير المدى أيضًا، علينا أن نفوز من البداية، لذلك أنا لا أتطلع إلى هذا الحد".

واختتم: "لدي استراتيجية، إنها عملية تستغرق وقتًا ولكن في النهاية علينا التأكد منذ البداية من وجود فريق فائز".