"رونالدو هو مشكلة يوفنتوس، ولا يفكر إلا في الأرقام الشخصية"

أنطونيو كاسانو نجم كرة القدم الإيطالية ينتقد كريستيانو رونالدو ويؤكد إن البرتغالي هو المشكلة في يوفنتوس.

انتقد أنطونيو كاسانو نجم كرة القدم الإيطالية نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس بسبب المستويات التي يقدمها الفريق في وجوده مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لقناة إلكترونية على موقع "تويتش"، تدعى "بوبو تي في"، وأكد خلالها أن إدارة يوفنتوس تتصرف بشكل غير مناسب من أجل حل مشاكل الفريق.

وقل كاسانو: "يوفنتوس تخلص من المدرب ماسيميليانو أليجري الذي قدم أفضل كرة قدم للكرة الإيطالية في آخر 20 أو 30 عامًا وكانت مشكلته الكبيرة واحدة وتتمثل في كريستيانو رونالدو، وهي نفس مشكلة ماوريتسيو ساري وأندريا بيرلو".

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وأضاف: "يوفنتوس احترق بالفعل في العام الماضي بسبب أن ساري لم يكن قادرًا على إيجاد الكيمياء المناسبة بينه وبين بعض اللاعبين، وماذا فعلت الإدارة، أقالت مدرب آخر يريد أن يلعب كرة قدم جميلة وأبقت على رونالدو".

وأكمل: "إذا أردت أن تلعب نوعًا معينًا من كرة القدم فرونالدو ليس جيدًا هنا، هو شخص يبحث عن الكرة من أجل تسجيل الأهداف ويفكر فقط في السجلات الشخصية وأرقامه الخاصة، ولم يعد ما كان عليه قبل أربعة أعوام".

وأنهى كلماته: "لقد وقعوا معه للفوز بدوري أبطال أوروبا، وفشلوا في ذلك، وبيرلو كمدرب لا يزال في بدايته، ولا يملك أي خبرة للتعامل مع لاعبين كبار مثله، وذلك يأتي بالمشاكل له".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ذكرت أن الموسم الجاري قد يكون الأخير لرونالدو في يوفنتوس، حيث يفكر في العودة لريال مدريد.