رونالدو: هزيمة برشلونة منحتنا الدافع وهدفنا الفوز بالدوري ودوري الأبطال

ماذا قال كريستيانو رونالدو عقب فوز يوفنتوس على جنوى؟

قال النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إن الانتصارات في الدوري ودوري الأبطال بنفس الأهمية، مؤكدًا أن الفوز على برشلونة كان هامًا لمنح الفريق الدافع.

وحقق يوفنتوس انتصارًا هامًا على مستوى الدوري الإيطالي بالفوز على جنوى خارج قواعده بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليعود للمسار الصحيح.

وقدم كريستيانو رونالدو مباراة جيدة وحقق أكثر من رقم قياسي في المشاركة رقم 100 له بقميص يوفنتوس منذ انضمامه إلى السيدة العجوز في صيف العام 2018

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يوفنتوس فاز على برشلونة منتصف الأسبوع الماضي بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة سجل فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء.

وحول هذه المواجهة تحدث رونالدو مؤكدًا أنها لم تكن مجرد مباراة، ولكن السيناريو والفوز بثلاثية على ملعب الفريق الكتالوني منح الفريق الدافع والثقة.

وأضاف: "الهدف هو الفوز دائمًا، لقد كانت مباراة صعبة اليوم أمام جنوى، والأرقام القياسية الشخصية مرضية بالنسبة لي، لكن الهدف هو النقاط الثلاث للفريق بكل تأكيد"

وتابع: "كان الفوز في برشلونة مهمًا للغاية، لأن الفوز على فريق مثل هذا على أرضه يعزز الثقة والإيمان بالنفس لدى اللاعبين، وأعتقد أننا رأينا نتائج ذلك الليلة"

وأردف: "الفوز بدوري أبطال أوروبا أمر صعب دائمًا وعلينا المحاولة للجمع بينه وبين الدوري الإيطالي، المدرب جعلنا ندرك أنه كان علينا إجراء تغييرات بين مواجهتي برشلونة ومباراة اليوم وفعلنا ذلك"

وحول هدف يوفنتوس من الموسم قال: "في كل عام يدخل يوفنتوس من أجل الفوز بلقبي الدوري الإيطالي وكذلك دوري أبطال أوروبا، ما يمكننا فعله هو الإيمان والحلم بالفوز بشيء بهذه القيمة"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو قد تحدث أكثر من مرة عقب مباراة برشلونة والمرة الأبرز تلك التي تحدث فيها عن أنه لم يرِ ليونيل ميسي منافسًا له في السنوات الماضية.