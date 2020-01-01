رونالدو: هؤلاء استحقوا الكرة الذهبية هذا هو سبب إصابتي

الظاهرة رونالدو دي ليما نجم ريال مدريد وإنتر المعتزل ورئيس بلد الوليد يكشف عن سبب إصابته في الركبة.

كشف النجم البرازيلي رونالدو دي ليما أسطورة ريال مدريد وإنتر عن أسباب تعرضه لتلك الإصابات الخطيرة في الركبة والتي كادت تنهي مسيرته الكروية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رونالدو مع دل بييرو عبر "إنستجرام"، وتطرق خلالها للحديث عن عدة أمور في مقدمتها أسماء لنجوم حول العالم كانوا يستحقون التتويج بالكرة الذهبية.

وقال رونالدو: "لو اخترت أربعة لاعبين لم يحققوا الفوز بالكرة الذهبية لكن كان يجب أن يفوزوا بها، فهناك أليساندرو دل بييرو وباولو مالديني وفرانشيسكو توتي وراؤول".

المزيد من الفرق

لاعب تركي يقتل طفله صاحب الـ 5 سنوات بعد تشخيصه بكورونا

وأضاف: "هناك أيضًا من منتخب البرازيل روبرتو كارلوس الذي حل في المركز الثاني خلفي في أكثر من مناسبة".

وأردف عن أزمته مع هيكتور كوبر: بعد الحادثة التي وقعت في مباراة أتالانتا علمت أنني لن أعمل معه مجددًا، لكن كان يجب أن أقدم له الاحترام وانتظر حتى ينتهي الموسم".

وأكمل عن إصاباته: "لقد لعبت لأربعة أعوام دون أي مشكلة بدنية لكننا تدربنا بشكل مختلف من بعد عام 2000 وكنت أركض كثيرًا في التدريبات بشكل غير ضروري لمجاراة كارلوس وكافو، لا أريد أن ألوم أي شخص فلقد تعلمت الكثير من الإصابات وأصبحت الشخص الذي أنا عليه اليوم، ربما لم أكن أتدرب جيدًا قبل ذلك التاريخ".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد أفصح في تصريحات سابقة أن الأطباء أخبروه أنه قد لا يلعب كرة القدم من جديد بعدما خضع لعملية جراحية في ركبته.