"رونالدو نادم على العودة إلى مانشستر يونايتد وكأس العالم فرصته"

هل كانت عودة رونالدو قرارًا خاطئًا؟

أكد رود خوليت، أسطورة منتخب هولندا، أنّ كريستيانو رونالدو يشعر بالندم بسبب عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد موجهًا النصيحة إلى مواطنه إيريك تين هاج للنجاح في مسرح الأحلام.

التقارير الصحفية أكدت رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد والبحث عن فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وارتبط اسم صاروخ ماديرا بالعديد من الفرق الكبرى مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وغيرها من الأندية.

وقال خوليت في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية: "رونالدو توقع أنّ مانشستر يونايتد في وضع أفضل ولكن ما وجده كان مختلفًا".

وتابع: "أعتقد أنّه سوف يحاول إثبات قيمته في كأس العالم لكي يرد على كل من انتقدوه في الفترة الأخيرة".

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وحول تولي تين هاج تدريب الشياطين الحمر، واصل: "الدوري الإنجليزي له وضعية خاصة ويجب على المدرب التأقلم والتعود على البريميرليج فهناك حاجة للقوة والطاقة".

وأردف: "لكنني واثق من قدرته على إحداث التغيير المطلوب".

واختتم خوليت تصريحاته بانتقاد إدارة مانشستر يونايتد بقوله: "إنّهم يعيشون في الماضي ويتحدثون عن كرة القدم وكأنها في التسعينات، الوضع اختلف الآن وهناك فرق قوية مثل ليفربول ومانشستر سيتي وعليهم مواكبة العصر".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد خسر أول مباراة في الدوري الإنجليزي على أرضه أمام برايتون بهدفين لهدف.