رونالدو: ميسي يتألم بسبب بطولاتي

رونالدو يتحدث عن خصمه

هيثم محمد فيسبوك تويتر

عاد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، للحديث عن المنافسة مع قائد برشلونة ليونيل ميسي ومدى تأثيرها على مشوار اللاعبين في السنوات الأخيرة.

وسيطر الثنائي على كل البطولات الفردية في السنوات العشر الأخيرة، قبل أن يكسر الكرواتي لوكا مودريتش الهيمنة العام الماضي.

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وقال رونالدو مع "TVI": "ميسي عندما يراني أحقق البطولات هذا يؤلمه، والأمر سيان لي أيضاً، أحترم مشواره كثيراً ويثير إعجابي".

وأضاف: "هو شخصياً تحدث عن حزنه بسبب مغادرتي إسبانيا لأنه افتقد المنافسة بيننا، هي منافسة جيدة ولكن ليس فريدة من نوعها".

وواصل البرتغالي: "المنافسة بيننا مثلما تلك التي حظى بها مايكل جوردون في السلة أو سينا في السباقات، هي ما يمكن أن تطلق عليه منافسة صحية".

واختتم: "علاقتنا احترافية ممتازة لأننا تشاركنا في كل اللحظات لخمسة عشر عاماً، لا أرى مانعاً أن نتناول العشاء معاً مستقبلاً".

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وترشح الثنائي لجائزة الأفضل عن الموسم الماضي، بالإضافة للهولندي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول.