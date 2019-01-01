رونالدو مهدد بالإيقاف في دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد يتقدم بشكوى

أتلتيكو مدريد يتقدم بشكوى ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد احتفاله عقب إقصاء النادي الإسباني من بطولة دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تقدم نادي أتلتيكو مدريد بشكوى ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس عقب احتفاله المثير للجدل أمامهم في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان رونالدو قد سجل ثلاثة أهداف في عودة فريق يوفنتوس القوية أمام نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب يوفنتوس إرينا يوم الثلاثاء الماضي.

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جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن النادي العاصمي لن يمرر الأمر مرور الكرام خاصة بعد أن تعرض مدربه للعقوبة بسبب نفس التصرف.

وتعرض المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد لعقوبة بغرامة مالية 20 ألف يورو، عندما احتفل بنفس الشكل في لقاء الذهاب.

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وذكرت الصحيفة أن رونالدو سيكون معرضًا لغرامة شبيه وهناك إحتمالية لتعرض لعقاب رياضي أيضًا يقضي بإيقافه عن المباريات المقبلة لفريقه.

جدير بالذكر أن يوفنتوس سيواجه نظيره أياكس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيواجه الفائز من الفريقين الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام.



