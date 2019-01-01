رونالدو مهدد بالإيقاف عقاباً على احتفاله أمام أتلتيكو مدريد

غياب جديد لرونالدو في دوري الأبطال؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية أن نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو مهدد بالإيقاف بسبب احتفاله بهدفه الثالث أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو ثلاثية قاد بها فريقه لقلب المباراة على حساب أتلتيكو، واحتفل بطريقة تشبه ما قام به دييجو سيميوني، مدرب النادي الإسباني، في الذهاب.

وقالت كلاً من "لاجازيتا" و"موندو" إن رونالدو قد يواجه عقوبة تصل للإيقاف لمباراة لأن احتفاله كان أمام جماهير الخصم ويعتبر استفزازاً.

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وعاقب الاتحاد الأوروبي سيميوني بغرامة مالية بسبب لقطة احتفاله ولم يتم إيقافه بعد مباراة الذهاب في مدريد.

وفي حال تطبيق عقوبة الإيقاف لمباراة على النجم البرتغالي، فسيكون غائباً عن لقاء الذهاب في ربع النهائي الذي ستجرى قرعته مساء الجمعة.

يذكر أن يوفنتوس هو النادي الإيطالي الوحيد الحاضر بربع نهائي دوري الأبطال، في ظل تواجد أربعة إنجليز وفريق هولندي وآخر إسباني وبرتغالي.