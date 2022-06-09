جورج مينديش يقترح 3 أسماء على لابورتا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن بعض الأحداث التي أسفرت عنها جلسة وكيل الأعمال جورج مينديش مع رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا.

وكان قد أٌعلن بالأمس أن الوكيل البرتغالي يتواجد في كتالونيا للجلوس مع رئيس برشلونة لمناقشة بعض الأمور التعاقدية الخاصة بلاعبيه.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن مينديش قد اقترح عدة أسماء على لابورتا للتعاقد معهم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ماذا اقترح مينديش على لابورتا؟

أوضح التقرير أن وكيل الأعمال البرتغالي اقترح على جوان لابورتا التعاقد مع 3 أسماء معينة من شأنهم أن يساهموا في تطور مشروع المدرب تشافي.

ويأتي على رأس القائمة الجناح البرتغالي رافاييل لياو الذي قدم موسمًا رائعًا للغاية مع فريق ميلان الإيطالي، وساهم بشكل مباشر في تتويجهم بالدوري.

ومن بعده يأتي متوسط الميدان برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الذي كان له دورًا هامًا أيضًا في تتويج الفريق السماوي بالدوري.

والأخير هو روبين نيفيش، الذي يلقى قبولًا من المدرب تشافي، ويبدو أن برشلونة يفكر في التفاوض مع وولفرهامبتون حول وضعية البرتغالي الحالية لضمه.

هل يستطيع برشلونة عمل تلك الصفقات؟

الحديث عن بعض التعاقدات الجديدة الخاصة ببرشلونة أمر منطقي، لكن التفكير في إبرام العديد من الصفقات الكبيرة في سوق واحد هو من الخيال.

البلوجرانا يمر حاليًا بأزمة مالية جعلت النادي يفكر بالتخلي عن متوسط الميدان فرنيكي دي يونج لصالح فريق مانشستر يونايتد.

فمن غير المعقول أن يحاول برشلونة التفاوض على ضم لياو في الفترة الحالية، وهو يعلم أن صفقة مثل هذه لن تتم بأقل من 70 مليون يورو.

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