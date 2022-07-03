"رونالدو مكانه مع ميسي ولكن لن يحققا دوري الأبطال مع باريس"

هل يجتمع الثنائي في نهاية المشوار؟

فجرت التقارير التي تتحدث عن طلب كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد الحديث في وسائل الإعلام عن مستقبل النجم البرتغالي ووجهته المقبلة.

وأشارت تقارير إلى إمكانية رحيل رونالدو عن يونايتد بسبب ضعف سوق الانتقالات، وربطته بعدة أندية مثل بايرن ميونخ، روما، نابولي، وتشيلسي.

مطالبات بانتقال رونالدو إلى باريس والاجتماع بميسي

بول ميرسون، النجم الإنجليزي السابق، حلل موقف نجم يونايتد الحالي، في مقاله الأسبوعي مع "ديلي ستار"، وقال إن الأفضل له الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وصرح ميرسون: "رونالدو يجب أن ينتقل إلى بي إس جي هذا الصيف وتكوين ثنائية مع ليونيل ميسي، ثورة تين هاج في مانشستر لن تبدأ إلا برحيله برأيي الشخصي".

وواصل: "رونالدو لن يفوز بألقاب في أولد ترافورد، فلماذا يستمر؟ لا يملك الكثير من الوقت لتحقيق الألقاب، تخيل أن يلعب مع ميسي في باريس، عاشا سنوات كخصمين، تخيل المتعة أن يجتمعا في نهاية المشوار".

واستمر ميرسون في تحليل وجهة نظره: "هناك أيضاً الحديث عن رحيل نيمار، تخيل هو وميسي ومبابي معاً، سيكون الأمر ممتعاً ومدمراً، وسيضمن رونالدو الفوز بالبطولات هناك".

ميرسون ليس مقتنعاً بتحقيق باريس للأبطال

وحتى إذا انضم رونالدو، لا يظن ميرسون أن تحقيق باريس لدوري الأبطال في المتناول: "باريس على الأرجح المكان الأفضل له، وسيصبح الفريق في التلفاز حول العالم كل أسبوع لأن الجميع سيريد رؤية الأمر".

وأكمل: "ولكن لن يحقق باريس دوري أبطال أوروبا رغم ذلك، ربما ميسي ورونالدو كانا الأفضل في العالم لسنوات، ولكن ليسا كذلك الآن".

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