رونالدو بمفرده يتساوى مع كييفو قبل مواجهة يوفنتوس

رقم مميز للنجم البرتغالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

يستهل يوفنتوس مشواره في الدور الثاني للدوري الإيطالي مساء الأثنين عندما يستضيف كييفو ضمن الجولة العشرين، مباراة ستحمل مفارقة خاصة لنجمه كريستيانو رونالدو.

ويتصدر رونالدو حالياً جدول هدافي الدوري الإيطالي بعدما سجل 14 هدفاً في التسعة عشر لقاء التي خاضها مع الفريق بالدوري حتى الآن.

والطريف أن عدد أهداف رونالدو يساوى كل ما سجله خصمه المقبل كييفو في الدور الأول، ولكن أهداف الأخير جاءت عبر سبعة اسماء مختلفة. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

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(📸: IG/premierleague) pic.twitter.com/K0WGsG0FrZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 20, 2019

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ويتصدر هدافي كييفو البولندي ماريوش ستيبينسكي برصيد أربعة أهداف، وخلفه المخضرم سيرجيو بيليسيير بثلاثة.

ويمثل اللقاء مواجهة القمة والقاع على جميع الأصعدة، إذ يتصدر يوفي الجدول برصيد 53 نقطة، مقابل ثمانية فقط لكييفو، الأول سجل 38 واستقبل 11، بينما الثاني 14 وتقبل 35.

يذكر أن يوفنتوس حطم عديد الأرقام القياسية في الدور الأول بوصوله لسبعة عشر انتصاراً وتعادلين وعدم تلقيه أي خسارة حتى الآن.