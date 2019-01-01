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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رونالدو بمفرده يساوي كييفو قبل مواجهة يوفنتوس

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Getty Images
رقم مميز للنجم البرتغالي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

يستهل يوفنتوس مشواره في الدور الثاني للدوري الإيطالي مساء الإثنين عندما يستضيف كييفو ضمن الجولة العشرين، مباراة ستحمل مفارقة خاصة لنجمه كريستيانو رونالدو.

ويتصدر رونالدو حالياً جدول هدافي الدوري الإيطالي بعدما سجل 14 هدفاً في التسعة عشر لقاء التي خاضها مع الفريق بالدوري حتى الآن.

والطريف أن عدد أهداف رونالدو يساوى كل ما سجله خصمه المقبل كييفو في الدور الأول، ولكن أهداف الأخير جاءت عبر سبعة أسماء مختلفة.

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ويتصدر هدافي كييفو البولندي ماريوش ستيبينسكي برصيد أربعة أهداف، وخلفه المخضرم سيرجيو بيليسيير بثلاثة.

ويمثل اللقاء مواجهة القمة والقاع على جميع الأصعدة، إذ يتصدر يوفي الجدول برصيد 53 نقطة، مقابل ثمانية فقط لكييفو، الأول سجل 38 واستقبل 11، بينما الثاني 14 وتقبل 35.

يذكر أن يوفنتوس حطم عديد الأرقام القياسية في الدور الأول بوصوله لسبعة عشر انتصاراً وتعادلين وعدم تلقيه أي خسارة حتى الآن.

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